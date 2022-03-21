Российская авиация нанесла удар по центру подготовки наемников под Ровно

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по центру подготовки наемников и украинских националистов в Ровненской области, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровненской области. Уничтожено более 80 наемников и националистов», — сказал он.