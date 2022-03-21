Писатель Юз Алешковский умер на 93-м году жизни
12:05 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский писатель и поэт Юз Алешковский умер в возрасте 92 лет, сообщил в понедельник медиаменеджер Демьян Кудрявцев.
«Сегодня умер Юз Алешковский, русский литератор. Большой, изощренный писатель, народный поэт, и особого рода человек, ярко и осмысленно проживший очень длинную жизнь. Благословенна память его», — написал он на своей странице в «Фейсбуке».
Российский писатель и поэт Юз Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске, его настоящее имя — Иосиф Ефимович Алешковский. Автор «Песни о Сталине» («Товарищ Сталин, вы большой ученый…»), романов «Кенгуру», «Смерть в Москве» и других. В 1979 году эмигрировал в США. Член Русского ПЕН-центра — организации, объединяющей поэтов, писателей и журналистов, которые работают в различных литературных жанрах.
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