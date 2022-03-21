Акция СберСпасибо и «Карусели»: 7% бонусами за покупки в сети гипермаркетов

12:52

В программе лояльности СберСпасибо стартовала акция в сети гипермаркетов «Карусель». До 17 апреля 2022 года все участники СберСпасибо будут получать повышенные бонусы в размере 7% за покупки от 4000 руб., оплаченные картами Сбера.

Чтобы стать участником программы лояльности СберСпасибо и получать на свой счет бонусы, необходимо:

– иметь банковскую карту Сбера;

– зарегистрироваться в бонусной программе в мобильном приложении СберСпасибо, личном кабинете СберБанк Онлайн, через устройство самообслуживания банка или с помощью СМС-банка;

– оплачивать товары и услуги безналичным способом.

Один бонус равен одному рублю.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы лояльности.

«Нам важно поддерживать наших участников, особенно сейчас – в период активного покупательского поведения, – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев. – В сети гипермаркетов «Карусель» наши клиенты смогут найти все необходимые продукты и товары для дома первой необходимости, а с повышенными бонусами от СберСпасибо покупки станут еще и выгодными».