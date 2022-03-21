0
0
335
НОВОСТИ

Акция СберСпасибо и «Карусели»: 7% бонусами за покупки в сети гипермаркетов

12:52 21.03.2022

В программе лояльности СберСпасибо стартовала акция в сети гипермаркетов «Карусель». До 17 апреля 2022 года все участники СберСпасибо будут получать повышенные бонусы в размере 7% за покупки от 4000 руб., оплаченные картами Сбера.

Чтобы стать участником программы лояльности СберСпасибо и получать на свой счет бонусы, необходимо:

– иметь банковскую карту Сбера;

– зарегистрироваться в бонусной программе в мобильном приложении СберСпасибо, личном кабинете СберБанк Онлайн, через устройство самообслуживания банка или с помощью СМС-банка;

– оплачивать товары и услуги безналичным способом.

Один бонус равен одному рублю.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы лояльности.

«Нам важно поддерживать наших участников, особенно сейчас – в период активного покупательского поведения, – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев. – В сети гипермаркетов «Карусель» наши клиенты смогут найти все необходимые продукты и товары для дома первой необходимости, а с повышенными бонусами от СберСпасибо покупки станут еще и выгодными».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 21.03.2022
В Думу внесли проект о денонсации протокола о присоединении РФ к ВТО
0
51
17:32 21.03.2022
Иран предложил Индии поставлять нефть с оплатой в рупиях
0
110
17:30 21.03.2022
Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки с начала марта 2022 года
0
109
17:12 21.03.2022
Иностранные спецслужбы используют мигрантов в подрывной работе против РФ — эксперты СБ
0
145
17:00 21.03.2022
Суд запретил в РФ Instagram и Facebook за экстремистскую деятельность
0
169
16:32 21.03.2022
Минобрнауки РФ ввело мораторий на показатели по публикациям ученых в зарубежных журналах
0
199
16:15 21.03.2022
FIDE дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на шесть месяцев
0
224
16:01 21.03.2022
Собянин объявил о старте программы льготного кредитования предприятий пищепрома и фармацевтики
0
201
16:00 21.03.2022
Оружие из США попало к неонацистам «Азова», это основание для импичмента Байдену — Володин
0
257
15:32 21.03.2022
ЕС полностью зависим от поставок российской нефти — премьер Нидерландов
0
307

Возврат к списку