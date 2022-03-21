Акция СберСпасибо и «Карусели»: 7% бонусами за покупки в сети гипермаркетов
12:52 21.03.2022
В программе лояльности СберСпасибо стартовала акция в сети гипермаркетов «Карусель». До 17 апреля 2022 года все участники СберСпасибо будут получать повышенные бонусы в размере 7% за покупки от 4000 руб., оплаченные картами Сбера.
Чтобы стать участником программы лояльности СберСпасибо и получать на свой счет бонусы, необходимо:
– иметь банковскую карту Сбера;
– зарегистрироваться в бонусной программе в мобильном приложении СберСпасибо, личном кабинете СберБанк Онлайн, через устройство самообслуживания банка или с помощью СМС-банка;
– оплачивать товары и услуги безналичным способом.
Один бонус равен одному рублю.
Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы лояльности.
«Нам важно поддерживать наших участников, особенно сейчас – в период активного покупательского поведения, – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев. – В сети гипермаркетов «Карусель» наши клиенты смогут найти все необходимые продукты и товары для дома первой необходимости, а с повышенными бонусами от СберСпасибо покупки станут еще и выгодными».
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