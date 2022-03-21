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НОВОСТИ

Подмосковье выделит по 3 миллиона рублей семьям погибших в Украине военнослужащих

13:10 21.03.2022

Московская область выделит по 3 млн рублей выделят семьям погибших военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом областного правительства.

«К сожалению, мы видим, что спецоперация не обходится без жертв. Президент своим указом предусмотрел выплаты на федеральном уровне семьям тех, кто отдал свои жизни за это очень важное дело, и тем, кто получил ранения. Со своей стороны, я вношу закон и прошу депутатов Московской областной думы поддержать наше решение о выделении дополнительно еще 3 млн руб. тем семьям, где погибли солдаты и офицеры», – сказал губернатор.

Андрей Воробьёв поблагодарил жителей и компании за помощь в сборе гуманитарной помощи. В Донбасс и Украину из Подмосковья отправлено уже порядка 200 тонн.

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