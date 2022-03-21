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Объявленная в Польше «дерусификация экономики» будет дорогой и бессмысленной — Медведев

13:00 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Так называемая «дерусификация экономики», которую объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, будет дорогой и бессмысленной, уверен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем телеграм-канале в понедельник.

В публикации в «Телеграм» он напомнил, что «Моравецкий торжественно объявил о разработке программы „дерусификации польской и европейской экономики“, отважно уточнив, что „это, возможно, и будет дорого стоить“. „Абсолютно и полностью прав: дорого и бессмысленно“, — уверен Медведев.

Но, по мнению заместителя председателя СБ РФ, «Польша с затратами может уже не считаться». «Все, что она могла проиграть из-за собственной многолетней патологической русофобии, уже потеряно. Так что теперь, как говорят любимые соседи поляков, „сгорел сарай — гори и хата“, — объяснил Медведев.

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