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В Москве выявили 771 случай заражения коронавирусом за сутки

13:05 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 771 против 928 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 730 020 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 29 против 31 днем ранее, до 42 456. В городе зарегистрировали менее 30 смертей из-за ковида за сутки впервые с октября 2020 года.

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