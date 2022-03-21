Боррель подтвердил, что главы МИД ЕС обсудят возможность отказа от импорта нефти из РФ
13:20 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят возможность отказа от импорта нефти из России из-за военной операции на Украине. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе.
«Министры будут обсуждать этот вопрос», — сказал он журналистам.
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