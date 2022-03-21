Взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ в Греции
14:12 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильный взрыв прогремел в понедельник утром на заводе по производству взрывчатых веществ в районе Итеа (область Гревена) на севере Греции. Об этом сообщила газета «Прото тема».
По ее сведениям, взрыв уничтожил большую часть объектов предприятия. На место происшествия прибыли пожарные бригады. Как отмечает издание, три охранника завода считаются пропавшими без вести.
По информации греческого канала «ЭРТ-1», завод принадлежит компании ELTEK («Элтек»), которая была основана в 2010 году. На предприятии работают более 30 человек. 14 его объектов расположены на частной территории общей площадью 10 гектаров. Имеются складские помещения общей вместимостью 700 тонн (сырье) и 200 тонн (взрывчатые вещества).
Взрыв был сильным и ощущался даже в городе Гревена, который находится примерно в 30 километрах, отмечает телеканал. По его данным, пожарные команды и полиция оцепили зону вокруг завода и никого туда не пропускают. На место происшествия также отправились представители местных властей.
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