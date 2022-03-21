Беспрецедентная ситуация с ненавистью в адрес русских требует таких же решений — Песков
14:32 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сложилась беспрецедентная ситуация с точки зрения навязывания ненависти ко всему русскому, и она требует соответствующих решений, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В общении с журналистами в понедельник он отметил, что не знаком с текстом законопроекта, который касается расширения наказания за фейки о РФ, в частности о работе госорганов страны за рубежом. «Очевидно, что ситуация, с которой мы сталкиваемся, абсолютно беспрецедентная с точки зрения навязывания абсолютной ненависти ко всему русскому», — констатировал представитель Кремля.
«Поэтому, конечно, складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений. Но в конкретном плане о каких именно [решениях идет речь] в контексте этого законопроекта я не могу ничего сказать, я с ним не знаком», — сказал Песков.
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