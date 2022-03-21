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Нобелевский комитет заявил, что не может продлевать период выдвижения на премию мира

15:00 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевский комитет не может продлевать период выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира, который истек 31 января. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор Норвежского нобелевского института Олав Ньёльстад.

Такой ответ он дал на просьбу прокомментировать опубликованное на прошлой неделе письмо группы европейских политиков, которые выступили с инициативой продлить сроки выдвижения на премию, чтобы включить в число кандидатов президента Украины Владимира Зеленского и украинский народ.

«На сегодня Норвежский нобелевский комитет не получил письмо, о котором вы говорите. Если говорить в общем, комитет не может продлевать срок выдвижения на премию мира, который истек 31 января. Однако члены комитета имеют право выдвигать своих кандидатов до первой формальной ежегодной встречи комитета. В этом году она состоялась 28 февраля», — указал он.

Согласно информации комитета, на Нобелевскую премию мира 2022 года выдвинуты 343 кандидата, из которых 251 — частные лица, 92 — организации. Число номинантов в этом году стало самым большим в истории, если не считать 2016 год (тогда кандидатов было 376).

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