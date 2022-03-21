ЕС полностью зависим от поставок российской нефти — премьер Нидерландов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтеперерабатывающие предприятия Евросоюза полностью зависят от поставок российской нефти, от которых невозможно отказаться в ближнесрочной перспективе. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

«Слишком много нефтеперерабатывающих заводов в восточной и западной части Европы по-прежнему полностью зависят от российской нефти, а с газом дело обстоит еще хуже», — приводит его слова агентство Рейтер.

«Мы должны уменьшить эту зависимость. Нам нужно сделать это как можно быстрее, но мы не можем сделать это завтра», — добавил Рютте.