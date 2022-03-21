В Музейном комплексе «Зоя» открывается интерактивная выставка «Она и Космос»

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23 марта в 12.00 в Музейном комплексе «Зоя» состоится открытие интерактивной выставки «Она и Космос». Выставку откроют министр культуры Московской области Елена Харламова, легендарный космический биолог Галина Нечитайло, представитель московского Музея космонавтики, директор «Интерактив Синерджи Технолоджес» Алена Галичина, представители учреждений – участников проекта.



Интерактивная выставка «Она и Космос» организована совместно с Корпорацией «Синергия» при поддержке московского Музея космонавтики и открывает в Музейном комплексе «Зоя» масштабную многолетнюю программу «Она и Мир».

«28 февраля 1968 года в космическом просторе был открыт астероид 1793 и назван в честь Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. С этой малой планеты началась история космического мемориала Героев Великой Отечественной войны, – сказала Елена Харламова. – Именно поэтому нашу неисчерпаемую исследовательскую программу «Она и Мир», которую начал музейный комплекс «Зоя», мы решили открыть выставкой «Она и Космос».

Выставка состоит из семи тематических разделов, вокруг которых выстроена экспозиция. Это истории семи женщин, воплотивших в себе красоту, чувственность, спонтанность, преданность, способность изменить мир. Истории хрупких и отважных представительниц слабого пола, чьи наиболее характерные женские черты во многом определили прогресс человечества в освоении космоса. Валентина Терешкова (космонавт, Герой Советского Союза), Валентина Гагарина (вдова первого космонавта Юрия Гагарина), Галина Балашова (космический дизайнер), Галина Нечитайло (космический биолог), Тамара Смирнова (астроном), Алла Масевич (инженер), Анна Кикина (космонавт).

Центром экспозиции станет купол – ультрасовременный сферический экран, на котором каждый желающий сможет посмотреть увлекательный научно-популярный, развлекательный или детский контент. Это будут познавательные истории об устройстве космоса, о физике планет и звезд, о темной материи, о космических проектах и исследованиях, развлекательные ролики для погружения в искусственные реальности, исследовательские ролики об уникальных местах планеты и интересных мероприятиях, мультфильмы для самых маленьких посетителей музея. Темы самые разные, но центральное место, конечно, займет тема женщины в космосе, в частности, специальный видеоролик об астероиде «Зоя», названном в честь Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Ролик был создан компанией «Синерджи Интерактив Технолоджес» специально к открытию выставки «Она и Космос».

Также посетители увидят подлинный космический скафандр, предоставленный московским Музеем космонавтики, реплики растений, побывавших в космосе, книги на космическую тему, старинный прибор астролябию, с помощью которой можно сделать астрономические измерения.

Украсит выставку художественное панно с интерьерами космических кораблей, созданных космическим архитектором Галиной Балашовой.

Программа «Она и Мир» исследует тему созидающего женского начала и выстраивается вокруг глобальных понятий «Мир» и «Она/женщина», каждое из которых представляет безусловную ценность и несет жизнеутверждающие смыслы.

Интеграция в рамках программы исследовательских и миротворческих проектов позволит музею «Зоя» сохранять историческую память о подвиге и раскрывать конструктивный потенциал исторического наследия для современного общества.

В русском языке понятие «мир» многозначно. В одном из смысловых значений оно неразрывно связано с жизнью, гуманизмом, объединением человечества во имя великой цели. Имя Зои Космодемьянской, боровшейся за мир и освобождение, глубоко интегрируется в этот контекст. В другом значении «мир» – это природа, космос, Вселенная. А понятие «космос» пришло из античной философии и культуры как представление об упорядоченности природном мире.

Данный проект погрузит гостей в атмосферу космоса, мира красоты и женственности.

Участники проекта:

– ООО «Синерджи Интерактив Технолоджес»;

– Московский Музей космонавтики;

– Институт космических исследований РАН;

– Институт астрономии РАН;

– Госкорпорация «Роскосмос»;

– Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина;

– Крымская астрофизическая обсерватория РАН;

– журнал «Русский космос».