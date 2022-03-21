Оружие из США попало к неонацистам «Азова», это основание для импичмента Байдену — Володин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Конгресс обязан объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену, так как оружие, поставляемое на Украину из США, оказалось в руках у неонацистов батальона «Азов».

«Вооружение, направляемое Киеву сегодня, попадает к неонацистским батальонам, включая „Азов“. Это основание для импичмента Байдену. Он нарушил закон», — отметил Володин в понедельник в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в 2017 году Конгресс США принял закон об ассигнованиях Пентагону, «который запрещает финансирование деятельности батальона „Азов“, при этом назвав его неонацистской организацией». «Вина за кровь мирных граждан, пролитую неонацистами „Азова“, ложится на президента США. А это вопрос Гаагского трибунала», — подчеркнул Володин.