Минобрнауки РФ ввело мораторий на показатели по публикациям ученых в зарубежных журналах
16:32 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобрнауки ввело мораторий на показатели наличия публикаций ученых РФ, индексируемых в международных базах данных. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале министерства.
«Правительство России согласилось с предложением Минобрнауки России приостановить в этом году учет индексации публикаций российских ученых в международных базах данных и участия в зарубежных научных конференциях», — говорится в сообщении.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков уточнил, что мораторий на показатели не означает запрет на публикации. Также, по его словам, министерство не призывает отказываться от публикаций в изданиях Web of Science и Scopus.
«Необходимо переосмыслить работу на данном этапе и обеспечить поддержку российских научных изданий, а также снизить удельный вес библиометрических и наукометрических показателей в оценке научных коллективов, которые занимаются фундаментальными, прикладными и социо-гуманитарными исследованиями», — приводятся в сообщении слова министра.
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко 7 марта сообщили, что правительство планирует при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus. Чернышенко поручил Минобрнауки России оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.
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