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НОВОСТИ

FIDE дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на шесть месяцев

16:15 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила от соревнований россиянина Сергея Карякина на шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

«Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса этики FIDE и подлежит отстранению от соревнований на шесть месяцев, ему запрещено участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях под эгидой организации, решение вступает в силу с даты оглашения — 21 марта 2022 года», — говорится в заявлении.

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