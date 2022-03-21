FIDE дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на шесть месяцев

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила от соревнований россиянина Сергея Карякина на шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

«Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса этики FIDE и подлежит отстранению от соревнований на шесть месяцев, ему запрещено участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях под эгидой организации, решение вступает в силу с даты оглашения — 21 марта 2022 года», — говорится в заявлении.