Суд запретил в РФ Instagram и Facebook за экстремистскую деятельность
17:00 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тверской суд Москвы в понедельник признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms, экстремистской и запретил их на территории России, передает корр. ТАСС.
«Удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании Meta», — огласила постановление судья Ольга Солопова.
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