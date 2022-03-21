Иностранные спецслужбы используют мигрантов в подрывной работе против РФ — эксперты СБ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты Совета безопасности (СБ) России выразили озабоченность тем, что иностранные спецслужбы используют незаконную миграцию для ведения подрывной деятельности в отношении РФ, сообщили в понедельник в пресс-службе аппарата ведомства.

Там пояснили, что на заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совбезе эксперты рассмотрели подходы к борьбе с незаконной миграцией в контексте противодействия террористическим угрозам. Было отмечено, что незаконная миграция способствует распространению идеологии терроризма.

«Эксперты выразили озабоченность использованием незаконной миграции спецслужбами иностранных государств для осуществления подрывной деятельности, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи уделили внимание теме рисков проникновения в Россию террористов, прошедших обучение в тренировочных лагерях за рубежом или принимавших участие в боевых действиях в зонах террористической активности на стороне международных террористических организаций.

«В этой связи выработаны рекомендации по усилению противодействия незаконной миграции как одной из наиболее актуальных задач в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности, — добавили в Совбезе. — Предложены дополнительные меры, направленные на совершенствование государственной политики в области предупреждения и пресечения вовлечения в террористическую деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства».