Иран предложил Индии поставлять нефть с оплатой в рупиях
17:32 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран предложил Индии удовлетворить ее потребности в энергоносителях путем поставок сырой нефти и природного газа в оплату за индийские рупии. Об этом в понедельник сообщает газета «Экономик таймс».
«Иран готов содействовать энергетической безопасности Индии и продавать ей сырую нефть и газ в оплату за индийские рупии», — цитирует издание заявление посла Ирана в Индии Али Чегени.
По его словам, Иран намерен вновь стать одним из крупнейших поставщиков нефти в Индию. «Перевод поставок нашей нефти и всей торговли с Индией на расчеты в рупиях поможет нашим странам избежать посредничества третьей стороны и увеличить торговый оборот до $30 млрд», — подчеркнул дипломат.
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