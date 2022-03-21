Иран предложил Индии поставлять нефть с оплатой в рупиях

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран предложил Индии удовлетворить ее потребности в энергоносителях путем поставок сырой нефти и природного газа в оплату за индийские рупии. Об этом в понедельник сообщает газета «Экономик таймс».

«Иран готов содействовать энергетической безопасности Индии и продавать ей сырую нефть и газ в оплату за индийские рупии», — цитирует издание заявление посла Ирана в Индии Али Чегени.

По его словам, Иран намерен вновь стать одним из крупнейших поставщиков нефти в Индию. «Перевод поставок нашей нефти и всей торговли с Индией на расчеты в рупиях поможет нашим странам избежать посредничества третьей стороны и увеличить торговый оборот до $30 млрд», — подчеркнул дипломат.