Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки с начала марта 2022 года

17:30

Объем выдач ипотеки по всем льготным программам в Сбере за три недели марта 2022 года увеличился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом февраля текущего года. Программа льготной ипотеки для семей с детьми лидирует по объему выдачи среди всех льготных программ, ее доля от всех госпрограмм в СберБанке составляет 47,2%, а общая сумма выданных по ней кредитов – 33,5 млрд руб.

В феврале 2022 года по всем льготным программам было выдано кредитов на общую сумму 69,5 млрд руб. – 14,5 тыс. кредитов. За 20 дней марта показатель уже составляет более 71 млрд руб. – 22 тысячи ипотечных кредитов.

Наибольшей популярностью пользуются программы «Ипотека для семей с детьми», «Господдержка-2020» и «Дальневосточная ипотека».

«Востребованность льготного ипотечного кредитования растет. Государство продолжает поддерживать такие программы, а СберБанк обеспечивает стабильную выдачу льготных ипотечных кредитов на привлекательных условиях, – отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв. – Домклик от Сбера предлагает выгодные условия кредитования: за счет использования дополнительных электронных сервисов Домклик, сопровождающих сделку, ставки по льготным программам сейчас ниже установленных в постановлениях правительства РФ. Так, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 4,7%».

На втором месте программа «Господдержка-2020». С начала марта 2022 года по ней выдано кредитов на сумму 30,3 млрд руб. На третьем месте по популярности среди госпрограмм – «Дальневосточная ипотека» с общей суммой кредитов на 7,1 млрд руб.