РФ прекращает переговоры по мирному договору с Японией

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору в связи с введением Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

«С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры. Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — подчеркнули в дипведомстве.

Российская сторона также прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы.