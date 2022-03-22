РФ прекращает переговоры по мирному договору с Японией
18:40 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору в связи с введением Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.
«С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры. Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — подчеркнули в дипведомстве.
Российская сторона также прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы.
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