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НОВОСТИ

OneWeb договорилась со SpaceX о выводе спутников на орбиту

20:00 21.03.2022 Источник: РБК

Британская компания по развитию спутникового интернета OneWeb подписала соглашение с корпорацией SpaceX американского миллиардера Илона Маска о выводе спутников на околоземную орбиту, следует из заявления на сайте организации.

«Компания и SpaceX заключили соглашение, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников», — сказано в сообщении.

Компания ожидает, что первые спутники связи получится вывести на низкую околоземную орбиту уже в 2022 году.

Ранее компания сотрудничала в этом вопросе с «Роскосмосом», однако Рогозин потребовал от нее гарантировать, что спутники, которые должны были запустить с Байконура, не будут применяться в военных целях.  РБК

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