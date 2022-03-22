OneWeb договорилась со SpaceX о выводе спутников на орбиту

20:00 Источник: РБК

Британская компания по развитию спутникового интернета OneWeb подписала соглашение с корпорацией SpaceX американского миллиардера Илона Маска о выводе спутников на околоземную орбиту, следует из заявления на сайте организации.

«Компания и SpaceX заключили соглашение, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников», — сказано в сообщении.

Компания ожидает, что первые спутники связи получится вывести на низкую околоземную орбиту уже в 2022 году.

Ранее компания сотрудничала в этом вопросе с «Роскосмосом», однако Рогозин потребовал от нее гарантировать, что спутники, которые должны были запустить с Байконура, не будут применяться в военных целях. РБК