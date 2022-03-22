OneWeb договорилась со SpaceX о выводе спутников на орбиту
20:00 21.03.2022 Источник: РБК
Британская компания по развитию спутникового интернета OneWeb подписала соглашение с корпорацией SpaceX американского миллиардера Илона Маска о выводе спутников на околоземную орбиту, следует из заявления на сайте организации.
«Компания и SpaceX заключили соглашение, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников», — сказано в сообщении.
Компания ожидает, что первые спутники связи получится вывести на низкую околоземную орбиту уже в 2022 году.
Ранее компания сотрудничала в этом вопросе с «Роскосмосом», однако Рогозин потребовал от нее гарантировать, что спутники, которые должны были запустить с Байконура, не будут применяться в военных целях. РБК
НОВОСТИ
- 22:40 21.03.2022
- СК РФ возбудил дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона
- 22:00 21.03.2022
- Зеленский заявил, что возможный компромисс с РФ надо вынести на референдум
- 21:20 21.03.2022
- ЕС будет «дополнять НАТО в оборонной сфере» — оборонная концепция Евросоюза
- 20:40 21.03.2022
- США поставляют Украине приобретенные втайне советские комплексы ПВО — WSJ
- 19:20 21.03.2022
- Послу США был сделан демарш в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина — МИД РФ
- 18:40 21.03.2022
- РФ прекращает переговоры по мирному договору с Японией
- 18:00 21.03.2022
- В Думу внесли проект о денонсации протокола о присоединении РФ к ВТО
- 17:32 21.03.2022
- Иран предложил Индии поставлять нефть с оплатой в рупиях
- 17:30 21.03.2022
- Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки с начала марта 2022 года
- 17:12 21.03.2022
- Иностранные спецслужбы используют мигрантов в подрывной работе против РФ — эксперты СБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать