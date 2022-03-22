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США поставляют Украине приобретенные втайне советские комплексы ПВО — WSJ

20:40 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США поставляют на Украину комплексы ПВО советского производства, которые были тайно приобретены несколько десятков лет назад. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.

«Мы продолжаем работать с нашими союзниками и ключевыми партнерами, чтобы ежедневно наращивать объемы новой помощи Украине, включая комплексы ПВО советского или российского производства и необходимые для их использования боеприпасы», — сказал он. Речь идет в том числе о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), который был принят на вооружение в СССР в начале 1970-х годов. По данным источника, среди отправляемых на Украину средств ПВО не оказалось комплекса С-300, приобретенного в Белоруссии в 1994 году. Издание напомнило о том, что США ранее купили небольшое число ЗРК советского производства для изучения и использования при подготовке собственных вооруженных сил.

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