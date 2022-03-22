США поставляют Украине приобретенные втайне советские комплексы ПВО — WSJ
20:40 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США поставляют на Украину комплексы ПВО советского производства, которые были тайно приобретены несколько десятков лет назад. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
«Мы продолжаем работать с нашими союзниками и ключевыми партнерами, чтобы ежедневно наращивать объемы новой помощи Украине, включая комплексы ПВО советского или российского производства и необходимые для их использования боеприпасы», — сказал он. Речь идет в том числе о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), который был принят на вооружение в СССР в начале 1970-х годов. По данным источника, среди отправляемых на Украину средств ПВО не оказалось комплекса С-300, приобретенного в Белоруссии в 1994 году. Издание напомнило о том, что США ранее купили небольшое число ЗРК советского производства для изучения и использования при подготовке собственных вооруженных сил.
НОВОСТИ
- 22:40 21.03.2022
- СК РФ возбудил дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона
- 22:00 21.03.2022
- Зеленский заявил, что возможный компромисс с РФ надо вынести на референдум
- 21:20 21.03.2022
- ЕС будет «дополнять НАТО в оборонной сфере» — оборонная концепция Евросоюза
- 20:00 21.03.2022
- OneWeb договорилась со SpaceX о выводе спутников на орбиту
- 19:20 21.03.2022
- Послу США был сделан демарш в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина — МИД РФ
- 18:40 21.03.2022
- РФ прекращает переговоры по мирному договору с Японией
- 18:00 21.03.2022
- В Думу внесли проект о денонсации протокола о присоединении РФ к ВТО
- 17:32 21.03.2022
- Иран предложил Индии поставлять нефть с оплатой в рупиях
- 17:30 21.03.2022
- Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки с начала марта 2022 года
- 17:12 21.03.2022
- Иностранные спецслужбы используют мигрантов в подрывной работе против РФ — эксперты СБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать