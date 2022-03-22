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ЕС будет «дополнять НАТО в оборонной сфере» — оборонная концепция Евросоюза

21:20 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС одобрил в понедельник оборонную концепцию Евросоюза под названием «Стратегический компас ЕС», которая рассчитана на период до 2030 года и включает решение создать Силы быстрого реагирования ЕС численностью в 5 тыс. человек. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС. В документе подчеркивается, что в сфере обороны и безопасности ЕС будет «дополнять НАТО».

Данный документ должен быть окончательно утвержден 24–25 марта на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. Концепция разрабатывалась внешнеполитической службой ЕС под руководством Жозепа Борреля с 2020 года и не имеет отношения к специальной военной операции России на Украине.

«Стратегический компас» дает Евросоюзу амбициозный план действий по усилению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года», — сообщил Совет ЕС. «Более сильный в вопросах обороны и безопасности Евросоюз будет способствовать глобальной и трансатлантической безопасности и будет дополнять [возможности] НАТО, которая останется основой безопасности своих стран-членов», — говорится в документе.

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