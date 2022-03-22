СК РФ возбудил дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона
22:40 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона за призывы нападать на российских военнослужащих и развязать против России войну с применением ядерного оружия. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.
«Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона по ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 282 и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении.
В СК отметили, что следствием проводятся экспертизы по оценке высказываний фигуранта уголовного дела. «Будут приняты меры к объявлению его в розыск», — сообщили в СК.
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