Украина обсудит с РФ Крым и Донбасс, получив гарантии безопасности, заявил Зеленский

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с Россией вопросы Крыма и признания республик Донбасса после получения украинской стороной гарантий безопасности.

«Это очень трудная история для всех. И Крым, и Донбасс — для всех. И чтобы там найти какой-нибудь выход, нужно сделать этот первый шаг, о котором я сказал: гарантии безопасности, окончание войны», — сказал он в интервью ряду телекомпаний из стран Европы и с Украины, опубликованном на сайте украинского Общественного телевидения.

По словам Зеленского, он готов обсуждать эти вопросы на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «На первой встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальны, для нас они важны <…>. Но я уверен, что это решение будет не на этой встрече. Потому что, если быть полностью откровенным, и в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом, <…> [но] и Радой, и народом Украины», — указал он.