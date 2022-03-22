На месте крушения Boeing в Китае до сих пор не обнаружили тела пассажиров
09:05 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели пока не смогли обнаружить выживших или тела пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, который потерпел крушение в понедельник на юге КНР. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая.
Как указывает телеканал со ссылкой на спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки самолета, однако пропавшие без вести пассажиры и члены экипажа пока не найдены.
Согласно опубликованным телевидением кадрам, спасателям также удалось найти некоторые личные вещи, в частности обгоревшие кошельки и документы. Ранее авиакомпания сообщила, что на борту самолета не было иностранных пассажиров.
Как передает телеканал, поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Они осложняются погодными условиями. По данным ТВ, во вторник в регионе обещают дождь.
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека, потерпел крушение при выполнении рейса из города Куньмин (провинция Юньнань) в Гуанчжоу (провинция Гуандун). Место падения находится в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Самолет эксплуатировался с 2015 года.
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