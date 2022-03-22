РСПП попросил ограничить в правах зарубежных акционеров

09:20 Источник: РБК

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил министру экономического развития Максиму Решетникову предложения по стабилизации корпоративных отношений в условиях ужесточившихся санкций. Они содержатся в письме Шохина, с которым ознакомился РБК (его подлинность подтвердил источник в РСПП).

Одна из необходимых мер «для защиты национальных интересов», с точки зрения РСПП, — ограничение прав акционеров-нерезидентов и акционеров с неустановленным гражданством. Это целесообразно, если они являются участниками обществ, включенных в перечень стратегических предприятий, или компаний с госучастием, или компаний, в которых организации с госучастием или стратегические предприятия владеют пакетом от 20%.