РСПП попросил ограничить в правах зарубежных акционеров
09:20 22.03.2022 Источник: РБК
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил министру экономического развития Максиму Решетникову предложения по стабилизации корпоративных отношений в условиях ужесточившихся санкций. Они содержатся в письме Шохина, с которым ознакомился РБК (его подлинность подтвердил источник в РСПП).
Одна из необходимых мер «для защиты национальных интересов», с точки зрения РСПП, — ограничение прав акционеров-нерезидентов и акционеров с неустановленным гражданством. Это целесообразно, если они являются участниками обществ, включенных в перечень стратегических предприятий, или компаний с госучастием, или компаний, в которых организации с госучастием или стратегические предприятия владеют пакетом от 20%.
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