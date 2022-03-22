Две женщины погибли при нападении на лицей в Швеции

10:32 Источник: Газета.Ru

Две женщины погибли при нападении на лицей в шведском городе Мальмё. Инцидент произошел 21 марта, пишет AFP со ссылкой на представителей местной полиции.

По данным издания, обеим погибшим было около 50 лет, они являлись сотрудницами лицея. В нападении подозревают 18-летнего ученика.

На текущей момент нет подробностей об инциденте. Газета.Ru