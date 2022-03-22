США никак не влияют на решимость РФ достичь целей военной операции на Украине — Рябков

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия США никак не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Пока мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной, — сказал он. — Мы принимаем это с сожалением, но это не оказывает никакого влияния на нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией [РФ на Украине]».