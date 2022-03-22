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В Ужгороде снесли памятник в честь воссоединения Украины и России

11:05 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мемориальная плита, установленная в Ужгороде в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, была демонтирована. Об этом во вторник сообщило издание «Общественное».

Уточняется, что памятник демонтировали историки Ужгородского национального университета, их было 10 человек. Прежде чем снести памятник, они облили его красной краской.

Пресс-секретарь Ужгородского городского совета Алла Кохан заявила, что демонтированная плита на балансе города не состояла.

Мемориальная доска была установлена в 1954 году в рамках празднования 300-летия воссоединения Украины и России. 8 (18) января 1654 года состоялась Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким. На нем было принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю Алексею Михайловичу.

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