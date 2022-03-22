Турция издала уведомление для судов в связи с дрейфующими минами в Черном море
11:20 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции выпустило во вторник уведомление Navtex, предупреждающее о дрейфующих минах в Черном море.
«Поступили заявления об установлении мин в портах Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В результате обрыва тросов они могут дрейфовать, создавая опасность для судов», — говорится в сообщении.
В ведомстве также призвали находящиеся в указанном регионе суда проявлять бдительность в связи с этой проблемой.
19 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов.
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