Турция издала уведомление для судов в связи с дрейфующими минами в Черном море

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции выпустило во вторник уведомление Navtex, предупреждающее о дрейфующих минах в Черном море.

«Поступили заявления об установлении мин в портах Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В результате обрыва тросов они могут дрейфовать, создавая опасность для судов», — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали находящиеся в указанном регионе суда проявлять бдительность в связи с этой проблемой.

19 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов.