Суд признал Навального виновным по вменяемым ему эпизодам мошенничества

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лефортовский суд Москвы во вторник признал блогера Алексея Навального виновным по новому делу о мошенничестве, передает корр. ТАСС.

«Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана», — зачитала приговор судья Маргарита Котова.

Суд во вторник начал оглашение приговора в отношении Навального в ходе выездного заседания суда в колонии города Покрова Владимирской области. В установочной части судья огласила вывод о признании блогера виновным по всем вменяемым ему эпизодам мошенничества.