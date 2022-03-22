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Более 15 тыс. жителей Донбасса пересекло за сутки границу РФ в Ростовской области

12:32 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 15 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пересекло за сутки границу России в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тыс. граждан», — говорится в сообщении.

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