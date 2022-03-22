Действия НАТО стали одной из причин конфликта на Украине, считает итальянский архиепископ
13:00 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Архиепископ Джованни Риккьюти, возглавляющий итальянское отделение международного католического движения за мир «Пакс Кристи» (Pax Christi), считает, что гипотетическое новое расширение НАТО на восток стало одной из причин конфликта на Украине.
«Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что одной из причин, по которой Россия и Украина сегодня переживают этот трагический и очень серьезный конфликт, была именно вероятность расширения НАТО до Киева, — указал он в опубликованном во вторник интервью газете „Фатто куотидьяно“. — Я думаю, если сегодня НАТО гарантирует, что у альянса нет желания продвигаться и размещать ракеты или базы на Украине, это могло бы внести существенный вклад в разрядку напряженности».
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