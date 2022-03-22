Возврата к прежним отношениям с Западом быть не может — Рябков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ситуации с обрушившимся на нее санкционным давлением собрала всю волю в кулак, после таких действий возврата к прежним отношениям с Западом быть не может. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Мы адаптировались к этим санкциям, мы адаптируемся и теперь. Здесь нет оснований для тревоги. Работа будет продолжена. Мы собрали волю, ресурсы в кулак, мы действуем на опережение. А там, где мы увидели из ряда вон выходящие решения со стороны коллективного Запада, о которых раньше вроде как не было речи, мы просто удостоверились в наших худших представлениях о том, что себе могут позволить эти люди. Возврата к прошлому в отношениях с ними быть просто не может», — указал замглавы МИД РФ.

В этой связи Рябков подчеркнул, что коллективный Запад объявил России экономическую и информационную войну, но страна справится с этими сложностями. «Нам объявлена экономическая и информационная война. Я не думаю, что в условиях, когда вопрос стоит именно так, мы должны раскрывать наши карты. Мы просто делаем свою работу. Мы преодолеем эти трудности. Решимость и воля есть, политические установки даны, все работают так, как положено», — отметил замминистра.

По его словам, работа по импортозамещению, «по преодолению тех барьеров и стен, которые коллективный Запад с подачи США пытается выстраивать в последнее время», является ключевой для всех федеральных органов исполнительной власти РФ, и «МИД в том числе плотно занимается этим вопросом». Рябков также добавил, что для Москвы эта ситуация не стала неожиданностью: еще до начала спецоперации на Украине США применили против РФ более 100 циклов санкций.