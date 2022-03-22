Западные политики требуют от соцсетей блокировать страницы посольств РФ — FT
13:20 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные политики усиливают давление на руководство социальных сетей, требуя от них блокировать страницы российских посольств и ведомств. Об этом сообщила во вторник газета «Файнэншл таймс».
«Мы призываем все платформы неукоснительно следовать своей политике, учитывая, что широкая сеть учетных записей российских посольств и министерств принадлежит Кремлю, и незамедлительно принимать меры в отношении контента, который нарушает закон или условия предоставления услуг [соцсети]», — заявила изданию заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова.
По ее словам, ЕС намерен ужесточить политику, касающуюся распространения дезинформации, и требовать от соцсетей большей прозрачности в вопросе о том, как они осуществляют модерацию. Призывы ликвидировать учетные записи российских дипломатов и министерств ранее озвучили несколько американских конгрессменов и сенаторов.
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