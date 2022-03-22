Западные политики требуют от соцсетей блокировать страницы посольств РФ — FT

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные политики усиливают давление на руководство социальных сетей, требуя от них блокировать страницы российских посольств и ведомств. Об этом сообщила во вторник газета «Файнэншл таймс».

«Мы призываем все платформы неукоснительно следовать своей политике, учитывая, что широкая сеть учетных записей российских посольств и министерств принадлежит Кремлю, и незамедлительно принимать меры в отношении контента, который нарушает закон или условия предоставления услуг [соцсети]», — заявила изданию заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова.

По ее словам, ЕС намерен ужесточить политику, касающуюся распространения дезинформации, и требовать от соцсетей большей прозрачности в вопросе о том, как они осуществляют модерацию. Призывы ликвидировать учетные записи российских дипломатов и министерств ранее озвучили несколько американских конгрессменов и сенаторов.