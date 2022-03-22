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Переговоры делегаций РФ и Украины идут менее содержательно, чем хотелось бы — Песков

14:00 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не разглашает подробности переговоров делегаций РФ и Украины, чтобы не навредить переговорному процессу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украина — это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к идее возможного референдума на Украине по вопросу компромиссов с РФ.

«Но помимо этого есть и субстанция, которая находится на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы», — добавил представитель Кремля.

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