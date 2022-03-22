Кремль не будет публиковать документы, где изложена переговорная позиция РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция РФ на переговорах с Украиной четко сформулирована устно и письменно, документы получены Киевом, планов опубликовать их нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник.

«Они (требования РФ) хорошо известны украинской стороне. Вот все, что я могу сказать. Они разъяснены не только устно, но и весьма четко сформулированы и письменно. Все необходимые проекты документов достаточно много дней назад были переданы украинцам», — сказал Песков. При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, можно ли ожидать, что эти проекты документов будут опубликованы. «Нет, нельзя», — сказал Песков.