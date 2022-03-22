Малайзия и Вьетнам выступают против санкций в отношении РФ — малайзийский премьер

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малайзия и Вьетнам не поддержали антироссийские санкции и договорились сохранять нейтралитет в отношении кризиса на Украине. Об этом сообщил во вторник журналистам малайзийский премьер-министр Исмаил Сабри Якоб после завершения визита в Ханой.

«Мы обсудили российско-украинский конфликт и согласились, что Малайзия и Вьетнам будут сохранять нейтралитет по данному вопросу», — приводит его слова агентство БЕРНАМА. «Что касается санкций в отношении России, то мы не поддерживаем их», — указал глава правительства.