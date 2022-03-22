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НОВОСТИ

Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе любых госорганов РФ за рубежом

16:00 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовного наказания за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом. Ответственность будет аналогична той, которая уже существует за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ.

Закон предусматривает расширение списка органов, распространение ложной информации в отношении которых будет наказываться. В частности, речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС России и т. д. Изменения вносятся в недавно принятые статьи УК РФ, которые предусматривают ответственность за дискредитацию ВС РФ и фейки о них.

Ранее УК РФ был дополнен статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», она предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Если нарушение совершено с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, то предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

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