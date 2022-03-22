В Саратовской области начинается суд над Рашкиным

15:22 Источник: НГ-Online

Глава юридической службы московского горкома КПРФ Николай Геращенко сообщил «НГ», что 24 марта в Калининском райсуде Саратовской области состоится предварительное слушание об уголовном деле по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса «Незаконная охота». Заседание намечено на 11:30. При этом Геращенко также отметил, что 23 марта в Мосгорсуде пройдет апелляция по мере пресечения, назначенной Рашкину – о запрете определенных действий. Глава юрслужбы горкома КПРФ уточнил, что самого Рашкина в Мосгорсуде не будет, он «уже отметится в УФСИН и улетел в Саратов, готовится к основному суду». Напомним, что в феврале Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок меры пресечения по «делу лося» до 29 марта. Поскольку нового продления нет, а мера пресечения заканчивается, можно предположить, что с судом тянуть не станут. После же приговора Рашкина почти автоматически ждет постановление Госдумы о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Дарья Гармоненко