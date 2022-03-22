0
0
372
НОВОСТИ

Суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима

15:36 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лефортовский суд Москвы во вторник приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи, передает корр. ТАСС.

«Окончательно назначить Навальному наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», — огласила приговор судья Маргарита Котова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 22.03.2022
Четверо израильтян убиты в результате нападения вооруженного ножом террориста
0
14
19:20 22.03.2022
Польша предложила США исключить Россию из G20 — Reuters
0
103
18:40 22.03.2022
Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы с аннулированием результатов
0
151
18:00 22.03.2022
Макрон допустил введение субсидий для бедных семей из-за роста цен на продукты
0
192
17:37 22.03.2022
Собянин учредил гранты на пилотные тестирование инновационных разработок
0
191
17:32 22.03.2022
Всех приезжающих в Россию нужно тщательно проверять — Медведев
0
279
17:12 22.03.2022
Адвокаты Навального задержаны полицией у входа в колонию
0
291
17:11 22.03.2022
Собянин утвердил ставку аренды в 1 рубль на земельные участки под промышленные объекты
0
242
17:00 22.03.2022
В Белоруссии объяснили, в каком случае страна может отправить свои войска на Украину
0
332
16:32 22.03.2022
На Байкале могут запретить продажу определенной бытовой химии
0
284

Возврат к списку