Суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима

15:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лефортовский суд Москвы во вторник приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи, передает корр. ТАСС.

«Окончательно назначить Навальному наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», — огласила приговор судья Маргарита Котова.