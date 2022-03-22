Суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима
15:36 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лефортовский суд Москвы во вторник приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи, передает корр. ТАСС.
«Окончательно назначить Навальному наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», — огласила приговор судья Маргарита Котова.
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