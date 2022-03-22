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НОВОСТИ

На Байкале могут запретить продажу определенной бытовой химии

16:32 22.03.2022 Источник: Известия

Госдума намерена запретить продажи синтетических моющих средств и товаров бытовой химии на Байкале, если в них содержится более 5% фосфатов и фосфонатов. Как выяснили «Известия», такой законопроект депутатов от «Единой России» может быть принят в первом чтении в апреле. Концептуально поддержать его готовы в Минприроды и Роспотребнадзоре. Но не во всех фракциях разделяют точку зрения авторов инициативы.

Эксперты же считают проблему актуальной: уже сейчас байкальская флора страдает от разрастания чужеродных водорослей, что приводит к выделению токсинов.

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