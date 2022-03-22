В Белоруссии объяснили, в каком случае страна может отправить свои войска на Украину

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Белоруссии объяснили, в каком случае Минск может отправить свои войска на Украину. Для этого необходимо решение ОДКБ. В таком случае республика будет обязана направить своих военных для помощи союзному государству.

Однако пока президент России Владимир Путин не обращался к странам-участникам организации, заявил в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» близкий к переговорам России и Украины белорусский политолог Юрий Воскресенский.

«Белоруссия, как и другие страны-участники соглашения ОДКБ, связаны обязательствами, вытекающими из этого соглашения. Если ОДКБ решит в той или иной форме поддержать специальную военную операцию на Украине, Белоруссия как страна-участник будет выполнять эти решения. Насколько мне известно, президент РФ не обращался ни к кому из стран ОДКБ за помощью. Видимо, сил и средств РФ достаточно, чтобы цели спецоперации были достигнуты».

Воскресенский подчеркнул, что Белоруссия всегда исполняет все закреплённые международные договорённости.