Адвокаты Навального задержаны полицией у входа в колонию

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция задержала адвокатов блогера Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева, когда они давали интервью возле колонии в Покрове после оглашения приговора их подзащитному.

Как передает корр. ТАСС, во время подхода к журналистам к защитникам подошли сотрудники полиции и задержали их, после чего увезли на полицейском автобусе.