Всех приезжающих в Россию нужно тщательно проверять — Медведев
17:32 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает необходимым тщательно проверять всех въезжающих в страну, поскольку может возрасти число радикалов, которые приезжают в РФ с Украины и из других соседних стран.
«В текущих условиях значительную угрозу — в новых условиях это смотрится даже более острым — представляет терроризм и экстремизм. Может, действительно, возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну как с территории Украины, так и с территорий других сопредельных государств», — сказал он на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.
Медведев уверен, что «важно обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в Россию лиц».
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