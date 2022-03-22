Всех приезжающих в Россию нужно тщательно проверять — Медведев

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает необходимым тщательно проверять всех въезжающих в страну, поскольку может возрасти число радикалов, которые приезжают в РФ с Украины и из других соседних стран.

«В текущих условиях значительную угрозу — в новых условиях это смотрится даже более острым — представляет терроризм и экстремизм. Может, действительно, возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну как с территории Украины, так и с территорий других сопредельных государств», — сказал он на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.

Медведев уверен, что «важно обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в Россию лиц».