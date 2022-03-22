Макрон допустил введение субсидий для бедных семей из-за роста цен на продукты

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал рассмотреть возможность выдачи дополнительных субсидий малообеспеченным семьям для компенсации роста цен на продовольствие из-за конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире радио «Франс бле» во вторник.

«Нас ждет мировой продовольственный кризис. Франция принимает инициативы для скоординированного европейского ответа на этот вызов. В краткосрочной перспективе я бы хотел ввести продовольственный чек, чтобы помочь наименее обеспеченным домохозяйствам справиться с ростом цен и побудить их покупать французские продукты, чтобы снять с них часть финансового бремени», — сказал глава государства в эфире программы «Моя Франция — 2022», в ходе которой он излагал свое видение решения актуальных проблем перед президентскими выборами, которые должны пройти в апреле.