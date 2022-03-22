Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы с аннулированием результатов
18:40 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполнительный совет акционеров баскетбольной Евролиги принял решение исключить российские клубы из турниров под эгидой организации на сезон-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба московского ЦСКА.
«Исключить участие команд Российской Федерации как в Евролиге (ЦСКА, УНИКС, „Зенит“), так и в Еврокубке („Локомотив-Кубань“) на сезон-2021/22, так как ситуация в Украине не изменилась в лучшую сторону», — приводится на сайте ЦСКА решение руководства Евролиги.
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