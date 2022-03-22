Польша предложила США исключить Россию из G20 — Reuters

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши предложили США изучить вопрос исключения России из Группы двадцати (G20) из-за ситуации вокруг Украины. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министра развития и технологий Польши Петра Новака.

«В ходе ряда встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо, мы внесли предложение об исключении России из G20, которое получило положительный отклик и одобрение. Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену», — приводит агентство заявление польского министра.

Отмечается, что Министерство торговли США не предоставило оперативный комментарий по этому поводу.

Ранее 15 марта глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил о ведущейся дискуссии на тему возможности замены России Польшей в G20. Позднее 17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что считает бессмысленным и нецелесообразным комментировать гипотетические заявления о возможном исключении России из Группы двадцати.