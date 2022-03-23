Четверо израильтян убиты в результате нападения вооруженного ножом террориста

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо израильтян убиты, еще несколько получили во вторник ранения различной степени тяжести в результате нападения, которое совершил вооруженный ножом израильский араб в торговом центре в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом сообщает государственная радиостанция «Кан».

По ее данным, нападение совершил житель арабской деревни Хура, имеющий израильское гражданство, который отбывал ранее тюремный срок за участие в террористической организации. Он был убит ответным огнем, который открыл по нему прохожий, указывает «Кан».